Об этом он рассказал на своем канале.
«К сожалению, в российской федерации нормы международного права не работают, юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на территорию Украины и те преступления, которые совершает российская федерация. Все потому, что российская федерация не ратифицировала Римский устав, а значит нам необходимо создать новый такой Нюрнберг, тот, который фашистов судил», - сообщил Александр Качура.
По словам народного депутата, после того, как пройдут все консультации по предложению Украины создать международный трибунал для путина, нужно надеяться на реакции мировых организаций. Тогда, как подчеркнул Александр Качура, может быть, мы и услышим публичные позиции организаций, которые раньше они не озвучивали.
«Мы ожидаем резолюцию от этих всех организаций мировых, от парламентов с призывом к созданию такого трибунала. Я надеюсь, что уже в ближайшее время будут выданы ордера на арест путина и его окружения, и они будут так или иначе задержаны и осуждены», - заявил Александр Качура.
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