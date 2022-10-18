Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что ВСУ справляются с иранскими беспилотниками, которые запускают россияне, и предположил, каким будет следующий шаг путина.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Насколько я разобрался, слово «Shahed» означает на фарси «свидетель». То есть этот Shahed-136 – это свидетель, так переводят. У меня даже родилась замечательная шутка, что Вооруженные силы Украины свидетелей не оставляют. И шутка эта подтвердилась, потому что из второй волны беспилотников ни один не долетел, Вооруженные силы Украины сбили все», - рассказывает Михаил Шейтельман.

В то же время он отмечает, что Украине для этого приходится использовать все ракеты. То есть, объясняет политтехнолог, необходимых ПВО нет, здесь нужны зенитки, поэтому пока приходится ракетами.

А шахиды, рассказывает политтехнолог, это террористы-самоубийцы, которые наматывают на себя килограммы взрывчатки. Попутно он вспоминает о взрывах автобусов в Иерусалиме, в Тель-Авиве, что происходило просто подряд, с очень маленькой разницей. Сейчас же, отмечает эксперт, ситуация довольно похожая: тоже иранские террористы-самоубийцы, но прилетают в Киев и запускают их россияне, возможно, из территории беларуси.

«Но я думаю, что это просто еще не дошло до финала, до верхней точки. А верхняя точка будет, когда реально шахиды появятся, смертники. Мне кажется, в конце войны уже россиян будут отправлять мобилизованных, одевать на них пояса шахидов, в принципе, закупят у какой-нибудь Хезболлы или ХАМАС», - предполагает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Себастьянович сообщил, что украинские военные получают много помощи от волонтеров.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман назвал самых выдающихся украинцев в истории.