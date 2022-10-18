Молодые научные работники и исследователи, члены Малой академии наук Украины, взяли 40 золотых медалей на международных научных соревнованиях International Innovation Show (INOVA), которые прошли с 12 по 15 октября этого года в хорватском городе Осияк.

Благодаря своим разработкам и исследованиям юные ученые и изобретатели из Украины соревновались за победу с 400 участниками-ровесниками из 20 стран мира, среди которых такие технологически развитые страны, как Тайвань, Малайзия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Канада, Великобритания, Польша, Таиланд, Румыния и другие.

Станислав Довгий, президент Малой академии наук Национальной академии наук Украины сообщил, что международные научные соревнования INOVA, где украинцы собрали многочисленные награды, стали первой возможностью после начала войны лично представить свои разработки на инновационном форуме подобного уровня.





25 воспитанников МАН отправились в Хорватию для представления аудитории и жюри своих проектов и разработок, а еще 15 молодых изобретателей из Украины презентовали свои изобретения и исследования онлайн.

«Я искренне признателен организаторам международных научных соревнований и выставки INOVA за приглашение и сердечный прием украинской делегации, — сказал в комментарии Liga.net Станислав Довгий, который возглавлял украинскую делегацию. – Впервые за время войны нам удалось организовать командировку детей на мероприятие международного уровня. В команде — представители Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Волынской, Львовской, Кировоградской, Черкасской, Ивано-Франковской, Херсонской, Одесской областей и Киева. Воспитанники МАН продемонстрировали высокий уровень своих разработок и этим очень удивили достопочтенное жюри. А во время торжественной церемонии награждения молодых украинских изобретателей все организаторы и участники выставки продолжительными аплодисментами выразили единодушную поддержку украинскому народу», — поделился президент МАН атмосферой встречи гостей из Украины на международных научных соревнованиях International Innovation Show.

Воспитанники МАН представили фундаментальные исследования и практические разработки в сфере медицины и фармакологии, биотехнологий и исследований в сфере прогнозирования состояния здоровья людей. Молодые научные работники из Украины представили практические решения в сфере разработки новых материалов, дронов и робототехники, лазерного 3D-сканирования помещений, решения в сфере усовершенствования солнечных элементов и использования источников альтернативной энергии, информационной безопасности и защиты от кражи данных, а также относительно проблематики охраны окружающей среды, астрономии, изучения планет и гравитации.





Свой дрон-миноискатель на международном научном и изобретательском форуме INOVA представил студент из Украины Игорь Клименко, который недавно получил премию Global Student Prize и $100 тысяч на разработку роботов для разминирования. Их применение позволяет снизить риски для людей во время поиска мин и взрывоопасных предметов. Работы разработки украинского студента пригодятся воинам ЗСУ и помогут разминировать поля и земли фермеров.

Кроме золота за изобретения и разработки, украинцы получили специальные награды от Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности и изобретений (WIIPA): Малая академия наук НАН Украины получила награду «За мужество» за активную работу вопреки войне, такой же наградой «За мужество» отмечена делегация юных ученых и изобретателей, еще три специальных награды украинцам вручили коллеги из Румынии.

INOVA – вторая наиболее старая выставка изобретений мира, которая с 1971 года регулярно демонстрирует лучшие научные и технические работы и изобретения в Хорватии. Организаторы дают возможность молодым талантам со всех континентов приобщаться к инновационным изменениям. За 45 лет своего существования INOVA объединила, популяризировала и представила публике тысячи инновационных изобретений представителей 50 стран мира. Среди организаторов форума — Всемирная ассоциация интеллектуальной собственности и изобретений, которая объединяет 50 стран-членов и партнеров для поддержки изобретательства, инноваций и защиты прав интеллектуальной собственности по всему миру.