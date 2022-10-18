И зафиксировали многочисленные факты нарушения требований природоохранного законодательства и повреждения природных ресурсов, причиненных вооруженной агрессией оккупантов.

Так, в результате мер контроля специалисты Госэкоинспекции установили следующее:

- засорение земельных участков пластиком, древесиной, черными и цветными металлами, стеклом, бумагой, кирпичом, шифером, бетоном на общей площади свыше 55 725 м2, в результате чего рассчитана сумма причиненного ущерба окружающей среде, составляющая более 3,2 млрд гривен;

- пожарища и тли на территории Андреевского лесничества площадью 18,55 га, как результат, за неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, во время лесных пожаров на территории лесного фонда Андреевского лесничества ГП «Изюмский лесхоз», рассчитаны убытки на сумму свыше 61,6 млн гривен.

Кроме того, из-за постоянных обстрелов русских войск произошло разрушение плотины Оскольского водохранилища, и как следствие, уровень воды в водоеме упал до критического. Это привело к уничтожению биологической активности в акватории водохранилища и массового моря вселенных водных живых ресурсов. Сумма причиненного ущерба составила более 287,3 млн. гривен

К сожалению, это далеко не весь перечень поврежденных объектов, сейчас обследования продолжаются.