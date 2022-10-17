Политолог Артем Бронжуков призвал Запад к более решительным санкциям против Ирана и Российской Федерации.
«Одни террористы с Ближнего Востока поддерживают оружием других – из Азии, в результате атаки на европейскую столицу, – прокомментировал он атаки России на Киев с использованием произведенных в Иране дронов-камикадзе у себя на Facebook-странице.
Политолог подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Ираном может касаться не только дронов. По его мнению, это может привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке и требует срочной реакции международного сообщества. «Тегеран передает уже не только дроны, а пишут, что и баллистические ракеты. Ответ должен быть ощутимым. Израилю также пора просыпаться».
Ранее сайт «Знай» сообщал, что утренний обстрел Киева, Сумщины и Днепропетровщины преследовал цель нанести новый ущерб критической инфраструктуре нашей страны. Также стало известно , что в результате удара Россией иранскими дронами по столице погибла молодая пара: девушка должна была скоро рожать.
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