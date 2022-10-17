Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Один чиновник, как Филипп из конопли, бегает по разрушенным домам и дает дурацкие советы, как сбивать дроны;

другой - постоянно выставляет в сети фото остатков ракет и дронов после обстрелов…

А не пробовали выполнять свою работу, за которую мы платим вам немаленькие зарплаты:

- провести наконец инвентаризацию укрытий и подготовить бомбоубежища, там где их, как не было так до сих пор нет;

- обеспечить надлежащую военную охрану инфраструктурных объектов столицы…





Потому что читаю, что снова чиновники Киева едут за границу получать очередную награду за «героическую оборону украинской столицы», арестовичи продают свои прянико-морды, а фанаты Президента публикуют очередной том его военных выступлений.

А может СТОИТ вернуть ВОЕННОЕ руководство, хоть в КИЕВЕ?!