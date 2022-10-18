Об этом он рассказал на своем канале.
Святослав Вышинский рассказал, что в Украине достаточно часто были заявления о том, что студенты не подлежат мобилизации и вопрос о свободном пересечении границы для всех учащихся в скором времени будет решен. Но, как отметил философ, так ничего и не было сделано, а студенты, как и прежде, не имеют возможности учиться.
«Студентов и докторантов, поступивших в европейские университеты в начале учебного года, не выпускают на учебу», - рассказал Святослав Вышинский.
По словам философа, складывается впечатление, будто хотят призвать всех учащихся, однако не раз заявляли, что у студентов есть отсрочка от мобилизации.
«Тогда зачем вообще эти ограничения? На пустом месте создают повод для волнений и разрушают и без того хрупкое доверие общества» - заявил философ.
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Как писала ранее Politeka, мобилизация продолжится: в россии оправдали провал на войне в Украине вмешательством НАТО.
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