Философ Святослав Вышинский о том, почему студентов не выпускают за границу.

Об этом он рассказал на своем канале.

Святослав Вышинский рассказал, что в Украине достаточно часто были заявления о том, что студенты не подлежат мобилизации и вопрос о свободном пересечении границы для всех учащихся в скором времени будет решен. Но, как отметил философ, так ничего и не было сделано, а студенты, как и прежде, не имеют возможности учиться.

«Студентов и докторантов, поступивших в европейские университеты в начале учебного года, не выпускают на учебу», - рассказал Святослав Вышинский.

По словам философа, складывается впечатление, будто хотят призвать всех учащихся, однако не раз заявляли, что у студентов есть отсрочка от мобилизации.

«Тогда зачем вообще эти ограничения? На пустом месте создают повод для волнений и разрушают и без того хрупкое доверие общества» - заявил философ.

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