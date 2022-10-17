Адвокат Михаил Присяжнюк сообщил, что вести переговоры с врагом по поводу границ никто никогда не будет.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Любая война – это в конце концов мир, любая война, финал войны – переговоры о мире. Должны ли мы останавливаться? В любом случае, никогда. Мы не должны останавливаться до тех пор, пока мы не дойдем до своих границ. Нам нужно свое отстроить, мы должны освободить свои границы. Должны ли мы вести переговоры о том, как мы будем жить дальше? Да, конечно», - сообщил Михаил Присяжнюк.

По словам адвоката, переговоров с врагом не удастся избежать, ведь в любом случае мы должны вести переговоры о том, как россияне будут выплачивать Украине репарации за все, что они уничтожили. Но, как подчеркнул Михаил Присяжнюк, это совсем другие переговоры. Вести переговоры по украинским землям и границам никто никогда не будет.

«Это абсурд, столько людей уже погибло, столько уже разрушений. Готов ли я к тому, что мы будем сейчас вести переговоры об окончании войны, когда они (русские – Ред.) на нашей территории? Это вообще о чем? – заявил Михаил Присяжнюк.

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