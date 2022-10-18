Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что украинские военные получают много помощи от волонтеров и в целом от всех украинцев.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что делать самим украинцам? Производить свое вооружение. Я вот сейчас начал вникать в тему дронов, и я увидел, сколько у нас производителей классных, разработок, которые уже в частном порядке каком-то работают на фронтах, каким-то образом уничтожают соперника, и военные в этом задействованы», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, в основном сейчас все разработки финансируются за счет волонтеров. Также, как отметил Павел Себастьянович, фронт получает помощь от людей, украинского народа, который скидывается и покупает дроны или какое-то еще необходимое ВСУ вооружение.

«Украинцы сами скидываются деньгами, чтобы было возможно воевать», - добавил Павел Себастьянович.

Предприниматель подчеркнул, что надо сделать массовое собственное производство, например, дронов, чтобы массово их использовать на фронте и уничтожать эффективно врага.

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