Люди, проживающие на освобожденных от российской оккупации территориях, получат бесплатное медицинское обследование, консультацию и все необходимые лекарства.

В октябре в Украине начал работу проект «Мобильные Врачи», который предусматривает бесплатное проведение медицинского обследования для людей на деоккупированных территориях. В частности, речь идет о медицинской консультации, диагностике и предоставлении необходимых лекарств от компании «Фармак».

«Важно понимать, что количество и география выездов будет также зависеть от привлечения украинского бизнеса к жизни пострадавших общин, в которых они представлены. «Мобильные Врачи» будут обращаться за фандрайзингом в крупные национальные компании и международные фонды, которые поддерживают медицину в Украине, чтобы оказать медицинскую помощь как можно большему числу украинцев», – рассказывает член наблюдательного совета «Мобильных Врачей» Александр Бухтияр.

В рамках этого проекта врачи ездят в деревни и города, пострадавшие от российской оккупации. Они ездят на специальном автомобиле, грузовике, переоборудованном под мобильную лабораторию, аптеку и кабинет УЗИ. Для того чтобы обследоваться в этой лаборатории, нужно просто прийти и записаться на прием, каждый пациент имеет свою медицинскую карту, врачи направляют их на анализы, а уже потом терапевт выписывает и выдает лекарства.

«Мы – объединение врачей и медсестер, которые будут лечить и сейчас лечат людей на деоккупированных территориях. Это Киевская область, Сумская, Черниговская, Херсонская, Луганская и т.д. Мы хотим быть первыми, кто приехал и встретился с этими людьми, потому что мало победить, важно, чтобы в большем составе мы пережили эту войну», – рассказывает Александр Бухтияр.

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