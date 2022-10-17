Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что за месяцы войны президент Зеленский стал вторым за значимостью украинцем в истории.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, социологическое агентство «Рейтинг» провело интереснейший опрос: нужно было назвать 3 самых выдающихся украинцев в истории. На первом месте, сообщает он, Тарас Шевченко, что, по сути, не удивительно, всюду стоят его памятники, в его честь называют главные улицы.

«На втором месте Владимир Зеленский. Владимир Зеленский за 8 месяцев стал вторым по выдающести украинцем в истории. А владимир владимирович хотел стать самым влиятельным, самым главным, войти в историю, быть первым после Пушкина. Пушкин, потом путин – и что получилось за 8 месяцев? Где там застрял этот путин? Рядом с Пушкиным?», - Михаил Шейтельман.

По его мнению, путин и близко возле Пушкина не стоит, он ведь также безуспешно пытался изображать из себя Петра І, но на самом деле находится где-то в восьмой сотне самых выдающихся россиян в истории. А вот Зеленский, констатирует политтехнолог, на втором месте, за ним в списке идут Леся Украинка, Богдан Хмельницкий, Степан Бандера, Михаил Грушевский, Иван Франко, Иван Мазепа, Вячеслав Черновол, а на десятом месте - Валерий Залужный, еще один человек, вошедший в историю Украины на этой войне.

«Удивительным образом Владимир Зеленский уже за 8 месяцев всего лишь совершил то, что владимир путин мечтал совершит всю свою политическую жизнь. И путин провалился со своей миссией, а Зеленский – совершил», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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