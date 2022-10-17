Так, с начала года государственные инспекторы провели около 6000 мер контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства и составили более 8900 протоколов об админнарушениях.

В результате, общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в течение 9 месяцев 2022 года, составляет почти 1,34 млрд гривен.

Кроме того, в государственный бюджет нарушители уплатили ущерб окружающей среде на сумму более 53,28 млн гривен и штрафных санкций на уровне 91%, что составляет 2,8 млн гривен.

В то же время, по материалам специалистов территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции правоохранительными органами возбуждено 419 уголовных дел.

Отмечаем, что согласно полученным данным, наибольший ущерб в течение этого года нанесен земельным ресурсам - более 751 млн гривен. Такой размер ущерба вызван засорением территорий, несанкционированным сбросом и размещением отходов. Именно эти нарушения остаются сегодня одними из самых распространенных.