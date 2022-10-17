Об этом он рассказал на своем канале.

«Путин предпринял утром атаку и получил ровно то, что хотел. Для чего он это сделал, эту атаку? Вся неделя прошла под знаком унижения российской федерации. Парламентская ассамблея Совета Европы объявила россию государством-террористом. И все это благодаря усилиям путина, благодаря тому, что он нанес удары по инфраструктуре и по мирным городам, убивая мирных жителей», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, за всю историю европейской дипломатии не было ни разу такого серьезного и громкого заявления, как то, что озвучил Жозеп Боррель после массированного ракетного обстрела Украины. Михаил Шейтельман подчеркнул, что раньше главы европейской дипломатии еще никогда не делали такие жесткие заявления.

«А Жозеп Боррель сказал, что, если россия применит ядерное оружие, мы (европейские партнеры – Ред.) полностью уничтожим российскую армию. То есть путин добился того, что публично унижают россию», - заявил Михаил Шейтельман.

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