Идеолог Олесь Доний рассказал, что украинцы умеют бороться за свое государство, язык, культуру, но не умеют отстаивать собственное право на достойную оплату своего труда.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, преимущественно украинцы работают в «серой зоне» и получают зарплаты в конвертах, то есть эти доходы не облагаются налогом. Он добавляет, что порой это касается даже тех людей, которые официально считаются борцами с коррупцией. В то же время идеолог подчеркивает, что на такие зарплаты, которые получает масса украинцев, в принципе, достойно жить невозможно.

«Украинская национальная идея предыдущих этапов пренебрежительно относилась к экономической составляющей. Считалось, что наличие самостоятельного украинского государства автоматически обеспечит социальное равенство», - объясняет Олесь Доний.

Следовательно, констатирует он, украинцы прекрасно умеют бороться за собственную государственность, за культуру и язык, но не за повышение официальной зарплаты за свою работу. Именно поэтому, считает он, среди украинцев столь высокий уровень эмиграции, это кажется более легким путем.

«Украинцам следует научиться отстаивать право на достойную плату. Каждый труд – и физический, и интеллектуальный – должен достойно оплачиваться. Это не было ранее выписано в национальной идее, но концепция «25 ступеней к общественному счастью» теперь исправила этот пробел. Ступень №12 – «Учись получать достойную плату», - заключает Олесь Доний.

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