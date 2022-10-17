Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Мы даем Вене мировую оперу. Вы посмотрите на нашего Соловьяненко, у него же все было расписано на 20 лет. Вы же посмотрите, у нас есть Анатолий Кочерга, у нас там был Мокренко, насколько у нас выдающиеся (музыканты – Ред.). У нас каждая украинская народная песня написана в мелодичном или гармоничном миноре. Это почти опера», – сообщила Юлия Глушко.

По словам музыканта, раньше все украинские песни пели очень чисто, потому что все это шло от души, это все идет из ДНК. Юлия Глушко подчеркнула, что нам нужно развивать нашу украинскую песенную культуру, нам нужно больше говорить о людях, способных распространять эту культуру, нужно популяризировать настоящий талант нации.

«Мы смогли родить самых известных певцов. У нас очень развито хоровое пение. Это очень тяжело сделать коллектив из ста человек», - добавила Юлия Глушко.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.

Также Politeka сообщала о правиле золотой этики: Николай Карпюк сообщил, на чем построена украинская национальная культура.





