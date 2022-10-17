В период с 18 по 21 октября т.г. Госфинмониторинг примет участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые будут проходить в Париже (Французская Республика).



Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В ходе Пленарного заседания планируется рассмотреть ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Участие Госфинмониторинга в указанных мероприятиях FATF осуществляется при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI).

Стоит отметить, что в свете последних ужасных террористических атак, совершенных РФ в Украине, существует настоятельная необходимость надлежащей жесткой реакции соответствующих международных институтов, заботящихся о глобальной безопасности, в т.ч. финансовой.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский лично обратился к Президенту FATF г-ну Раджи Кумару, который 1 июля т.г. начал двухлетний срок президентства заменив Доктора Маркуса Плейера, с аргументированным призывом к исключению страны-агрессора из FATF и включению РФ в "черный" список.

В этом же контексте Госфинмониторингом подготовлено соответствующее обращение к FATF с просьбой санкционировать РФ за те вопиющие нарушения международных стандартов, которые ежедневно совершаются страной-агрессором против мирной Украины.

Все понимают, что время для обсуждений стремительно истекает. РФ бросила вызов мировой безопасности и всем ее гарантам, так что пришло время принимать четкое адекватное решение.