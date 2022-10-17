Экснардеп от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Олесь Доний 15 октября в Facebook анонсировал презентацию книги "Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью". Презентация состоится 17 октября в 17:00 в Музее истории Киева, расположенном по адресу: улица Хмельницкого, 7.

"Приглашаются все сторонники Концепции "25 ступенек к общественному счастью" и все, кто верит, что Украинская мечта сделает Украину лучше, а украинцев и украинок – счастливее", – говорится в анонсе.



Книгу Доний написал в соавторстве с 33 украинскими писателями, активистами и общественными деятелями, среди которых писатель Любко Дереш, психиатр и диссидент Семен Глузман, военнослужащий Павел Вышебаба, диетология Оксана Скиталинская.