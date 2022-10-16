Вследствие массированного обстрела Киева 10 октября сильно пострадало здание Национального научно-природоведческого музея Национальной академии наук: взрывной волной повредило и выбило оригинальные столетние окна, а уникальная для Европы экспозиция оказалась почти под открытым небом в дождевую осень.

«Даже во времена большевизма музей не знал такого нападения. Музей не бомбили немцы во время Второй мировой, хотя во время оккупации привлекли своих экспертов и вывезли много ценных коллекций, чтобы пользоваться. Те, кто сейчас воюет против нас — это настоящие варвары. Они просто все уничтожают», — рассказала о невиданных в истории музея разрушениях Оксана Червоненко, заместитель директора по научной и музейной работе Национального научно-природоведческого музея НАН.

Во время массированного ракетного обстрела Киева 10 октября из-за мощных взрывов в центре столицы повреждены и выбиты окна трех этажей музея, построенного в 1911 году. Оригинальные рамы и стекло сохранились до нашего времени, однако из-за войны и обстрелов их придется заменить новыми. Это довольно дорого — окна большие, высотой 2,5 м. Каждое окно дорого будет стоить, музей своими силами не может профинансировать такие расходы. Сейчас главный вызов — прикрыть оконные проёмы, где выбито стекло.

На эти нужды оперативно оказали поддержку Министерство культуры и семья Довгих. По словам Оксаны Гуляевой, CEO семейной компании DOVGIY Family Office, они одними из первых откликнулись на просьбу музея о помощи: «Наш отец – Станислав Довгий (президент Малой академии наук НАН) – сам коллекционер и имеет музей минералов. Национальному природоведческому музею он передал часть собственной коллекции бабочек — с музеем мы имеем много общего. Поэтому хорошо знаем, что влага и резкие перепады температур для экспонатов, представленных в музее, имеют чрезвычайно разрушительную силу. Было весьма важно оперативно отреагировать на проблему. Мы признательны Министерству культуры – они моментально предоставили часть материалов первоочередной необходимости, мы смогли оперативно закупить остальное и это позволило в следующий же день начать работы по закрытию оконных проёмов и защите коллекции».

По словам Оксаны Червоненко из Национального научно-природоведческого музея НАН, на замену окон может понадобиться до 4 млн грн. Скорость сбора средств — это буквально вопрос жизни и смерти для уникальных музейных экспонатов, в частности исчезнувших и уникальных животных. Некоторым коллекциям около 200 лет, а уникальное сооружение из костей мамонта — единственное в мире.

«Экспонаты не пострадали непосредственно от взрывов, но им из-за выбитых окон угрожает влажность. Природоведческие предметы — натуралии — весьма специфическое культурное достояние. Влага приводит к образованию грибка и плесени, которые полностью разрушат объект. Это может привести к необратимым процессам, — объяснила Оксана Червоненко. – У нас много эксклюзивных коллекций еще с XVIII века, уникальных для Европы и мира, и мы не можем допустить их потери. Поэтому нужно реагировать очень быстро, чтобы закрыть и заменить разбитые окна».

На данное время помощь семьи Довгих — самая крупная. Об этом рассказала заместитель директора музея Оксана Червоненко: «Они первыми предложили помощь, ведь мы имеем длинную историю связей. Станислав Алексеевич Довгий много лет помогает музею, не афишируя этого. Он сам предложил помощь».

Ныне продолжается сбор донатов, чтобы спасти уникальные экспонаты киевского музея. Свой взнос можно сделать по этой ссылке.

Ранее DOVGIY Family Office взял на себя расходы по возведению защитных сооружений исторических памятников столицы от последствий вражеских обстрелов, в частности монументов основателям города Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди на набережной Днепра и на Майдане Независимости, создал защитную конструкцию для иконы Богородицы Никопеи на Золотых воротах и других объектов культурного наследия.

Ныне представители семьи Довгих планируют также предоставить помощь Институту математики — он находится рядом с Национальным научно-природоведческим музеем НАН и также пострадал вследствие ракетных обстрелов 10 октября.