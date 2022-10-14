Об этом он рассказал у себя в Facebook.

«Андрей Ермак выдвинул конкретное жесткое требование. Возможно, это было не дипломатично и кто-то мог сказать, что это неправильно. Но я считаю, что это совершенно правильно, когда речь идет о жизни наших ребят, наших героев, об их здоровье», – подчеркивает Александр Качура.

Как он рассказывает, Андрей Ермак сказал, что та бюрократическая конфигурация, которая существовала до полномасштабного вторжения войск рф в Украину, сломана. Следовательно, продолжает депутат, Международный комитет Красного Креста должен делать то, для чего он был создан - контролировать выполнение Женевской конвенции. Если нет, отмечает политик, то Украина займется этим со своими партнерами самостоятельно, требование поставлено до понедельника.

«Мы готовы ехать на линию разграничения и требовать от российской федерации вместе с теми, кто на это уполномочен, с Красным Крестом допустить нас к нашим военнопленным, чтобы мы могли увидеть, что там происходит», - заявляет Александр Качура.

В то же время депутат убежден, что ситуация там совсем неутешительная. В частности, он напоминает, в каком состоянии возвращаются украинские военные из плена: измученные издевательствами и голодом. По мнению политика, эти вещи должны быть зафиксированы как основа для дальнейшего осуждения преступного режима путина в международном трибунале.

Как сообщала Politeka, Рейтерович сообщил, что побудило путина подписать указ о мобилизации.

Также Politeka писала о том, что Фесенко прокомментировал принятие резолюции Генассамблеи ООН по непризнанию аннексированных россией территорий.