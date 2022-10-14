Демонстрация проходила 13 октября в Брюсселе, Бельгия. Среди участников были украинские беженцы и диаспоряне, бельгийцы и представители оппозиции.

«Таким образом, украинцы отреагировали на массовые ракетные обстрелы, угрозы ядерным оружием и проведение фейковых референдумов на оккупированных территориях российской федерацией», - об этом сообщает участница акции Орнелла Остапенко.

Они требовали решительного ответа на нарушение ситуации безопасности на европейском континенте, в именно:

• Поставлять Украине больше необходимого вооружения и ПВО для защиты гражданского населения.

• Организовать масштабные учения для украинских военных.

• Полностью запретить россиянам посещать все страны-члены НАТО.

Толпа восклицала названия необходимого Украине вооружения: HIMARS, ABRAMS, LEOPARD.

В 17:53, в тот же день, на официальном сайте НАТО была опубликована новость, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России и НАТО усилит защиту критической инфраструктуры, особенно подводной.

Организаторы акции ОО "Promote Ukraine". С начала полномасштабного вторжения в Украину они провели уже более 40 акций совместно с другими организациями в Бельгии.