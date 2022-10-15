Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что для вырубки деревьев требуется лесорубный билет, и сообщила, сколько придется заплатить гражданам за нарушение Лесного кодекса.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«На фоне удорожания газа и отключения электроэнергии очень важно подготовиться к зиме. Дрова сегодня это, скажем, удовольствие не из дешевых, но самостоятельно нарубить их в лесу так просто нельзя, за это грозит наказание. Так, например, в Лесном кодексе отмечается, что сбор мертвых стволов деревьев или их частей нуждается в специальном документе – лесорубном билете, назовем его так», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она сообщает, получить этот билет могут только лесохозяйственные предприятия и его работники, но разрешать населению самостоятельно рубить деревья себе на дрова нельзя. В то же время журналистка добавляет, что без этого билета можно собирать лесную усылку, то есть листья, хвою, мелкие веточки и кору, а также это касается обрушенных деревьев.

«Но в Кодексе Украины об Административных правонарушениях есть статьи, предусматривающие наказание за причинение вреда природе. Соответственно, например, статье 64 о нарушении установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы предусмотрен штраф в размере от 102 гривен до 238, а для должностных лиц от 170 до 272», - предупреждает Екатерина Котенкова.

Также журналистка рассказывает, что согласно статье 65 незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка предусматривается штраф в размере от 510 до 1020 гривен, для должностных лиц – от 2550 до 5100. А за повторное такое нарушение, отмечает она, предусматривается штраф от 10 200 до 15 300 гривен.

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