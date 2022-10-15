Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».
Прежде всего гость программы отмечает, что неликвидны эти цели для нас, потому что мы смотрим на эту войну сквозь призму европейской цивилизации и нашего интеллектуального развития. Но для россии, констатирует он, все абсолютно ликвидно, такое у них понимание.
«Они не могут нанести военного поражения нашим Вооруженным силам и прибегают к классическому понятному для себя ходу, который называется общий террор мирного населения. Они считают, что смогут посеять панику среди мирного населения, мирное население начнет бунтовать против правительства и заставит правительство к переговорам с противником. На самом деле достигли совершенно противоположной цели. Наша ярость и желание мести только крепнет», - объясняет Петр Черник.
Попутно он также комментирует и тот факт, что сейчас царит информационная тишина о событиях на фронте. Как рассказывает эксперт, во время Харьковской операции он был на восточном плацдарме и понял, что настоящие качественные операции нуждаются в информационной тишине.
«Стратегическая инициатива на нашей стороне, не путать с переломом, до перелома еще достаточно далеко», - констатирует Петр Черник.
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Как сообщала Politeka, Фесенко прокомментировал принятие резолюции Генассамблеи ООН о непризнании аннексированных россией территорий.
Также Politeka писала о том, что Кочетков рассказал, возобновит ли россия попытки наступления после мобилизации.