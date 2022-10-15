Военный эксперт Петр Черник объяснил, почему россия недавно потратила на Украину столько ракет для того, чтобы ударить по неликвидным целям.

Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

Прежде всего гость программы отмечает, что неликвидны эти цели для нас, потому что мы смотрим на эту войну сквозь призму европейской цивилизации и нашего интеллектуального развития. Но для россии, констатирует он, все абсолютно ликвидно, такое у них понимание.

«Они не могут нанести военного поражения нашим Вооруженным силам и прибегают к классическому понятному для себя ходу, который называется общий террор мирного населения. Они считают, что смогут посеять панику среди мирного населения, мирное население начнет бунтовать против правительства и заставит правительство к переговорам с противником. На самом деле достигли совершенно противоположной цели. Наша ярость и желание мести только крепнет», - объясняет Петр Черник.

Попутно он также комментирует и тот факт, что сейчас царит информационная тишина о событиях на фронте. Как рассказывает эксперт, во время Харьковской операции он был на восточном плацдарме и понял, что настоящие качественные операции нуждаются в информационной тишине.

«Стратегическая инициатива на нашей стороне, не путать с переломом, до перелома еще достаточно далеко», - констатирует Петр Черник.

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