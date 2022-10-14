Об этом он рассказал на своем канале.
«Студентов и ученых, которые, согласно закону, не подлежат мобилизации, не выпускают на обучение и на научные мероприятия за границей», - сообщил Святослав Вышинский.
При этом, как отметил философ, по США и Европе свободно гастролируют звезды шоу-бизнеса. Святослав Вышинский подчеркнул, что не считает, что украинские певцы и юмористы, которые своими благотворительными концертами собирают деньги для ВСУ, поступают неправильно.
«Но я не понимаю, почему студенты и ученые, которые заплатили за обучение либо получили грант на исследование, не могут выехать в университеты. Почему не выпускают простых тружеников, которые переводят в Украину миллиарды долларов, когда звезды шоу-бизнеса свободно зарабатывают на жизнь в Европе и за океаном», - добавил Святослав Вышинский.
По словам философа, звезды, которые ездят за границу, должны высказаться против этих ограничений для студентов.
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