Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Мы живем в исторические времена. Что такое исторические времена. Это время, когда происходят события, которые явно меняют ход истории. Более того, мы живем не где-нибудь в Австралии ил Новой Зеландии, мы находимся прямо в центре этих событий», - сообщил Сергей Гайдай.
По словам политтехнолога, Европа должна помнить историю, чтобы не повторять свои ошибки, чтобы не повторять историю с Гитлером. Сергей Гайдай отметил, что во время Второй мировой было много рассказов, что если бы Гитлера где-то в 1937 году британские спецслужбы ликвидировали, то, возможно, платить бы за смену режима в Германии не пришлось бы всему миру такой ценой.
«Вот сейчас историки должны понять, что они находятся ровно в этой точке, что ликвидировать путина значительно дешевле, чем расплачиваться потом за Третью мировую войну», - заявил Сергей Гайдай.
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