Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает гость программы, эта резолюция Генеральной Ассамблеи, с одной стороны, воспринимается многими, особенно людьми, далекими от политики, как еще одно такое банальное политическое событие. То есть, объясняет он, люди не понимают, что это может вообще поменять.

«Но на самом деле это важный фронт дипломатической борьбы с россией. Фронт не только символический. Здесь и символика, и политическое значение в том, что по таким резолюциям формируется позиция, которую мы называем позицией международного сообщества», - объясняет Владимир Фесенко.

Так что это документ, подчеркивает он, которые отображает позицию международного сообщества, его большинства. Как отмечает эксперт, 3/4 стран ООН поддержали Украину в очередной раз уже в конкретной форме осудили действия россии, в частности эти фейковые референдумы и незаконную аннексию частично и временно оккупированных украинских территорий.

Это, конечно, большая дипломатическая победа Украины. Просто так автоматически это бы не произошло. И это, конечно, тоже заслуга наших союзников, в первую очередь Соединенных Штатов, их авторитет и влияние тоже сказались. И очень важен прогресс. Сейчас на стороне Украины и на стороне справедливости международного права больше стран, чем это было в марте», - заключает Владимир Фесенко.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, возобновит ли россия попытки наступления после мобилизации.

Также Politeka писала о том, что Себастьянович объяснил, каким должен быть ответ Украины за уничтожение нашей инфраструктуры.