Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Ну на самом деле это было ожидаемо, слухи об этой частичной мобилизации ходили достаточно давно. Она по сути проводилась в российской федерации, только она была в таком полузакрытом режиме и, скажем так, добровольно, когда пытались мобилизовать за счет увеличения денег, которые на это выделялись, стимулировать каким-то образом подписывать контракты», - сообщил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, россия до оглашения мобилизации уже пополняла лавы своей армии заключенными в тюрьмах, но это не помогло ей достичь успеха. Потом украинская армия начала успешно и очень быстро проводить контрнаступление на Харьковском направлении, что, как отметил Игорь Рейтерович, сподвигло путина выступить и объявить мобилизацию в рф.

«В выступлении, на самом деле, украинцы, наверное, ничего нового не увидели и не услышали, это все ожидаемо», - добавил Игорь Рейтерович.

Как писала ранее Politeka, у россиян начались серьезные проблемы с иранскими дронами, подробности: «Это было ожидаемо».

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