Политолог Игорь Рейтерович сообщил, что мобилизация в россии была ожидаемой, поэтому не удивила украинцев.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Ну на самом деле это было ожидаемо, слухи об этой частичной мобилизации ходили достаточно давно. Она по сути проводилась в российской федерации, только она была в таком полузакрытом режиме и, скажем так, добровольно, когда пытались мобилизовать за счет увеличения денег, которые на это выделялись, стимулировать каким-то образом подписывать контракты», - сообщил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, россия до оглашения мобилизации уже пополняла лавы своей армии заключенными в тюрьмах, но это не помогло ей достичь успеха. Потом украинская армия начала успешно и очень быстро проводить контрнаступление на Харьковском направлении, что, как отметил Игорь Рейтерович, сподвигло путина выступить и объявить мобилизацию в рф.

«В выступлении, на самом деле, украинцы, наверное, ничего нового не увидели и не услышали, это все ожидаемо», - добавил Игорь Рейтерович.

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