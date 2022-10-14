Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Ну на самом деле это было ожидаемо, слухи об этой частичной мобилизации ходили достаточно давно. Она по сути проводилась в российской федерации, только она была в таком полузакрытом режиме и, скажем так, добровольно, когда пытались мобилизовать за счет увеличения денег, которые на это выделялись, стимулировать каким-то образом подписывать контракты», - сообщил Игорь Рейтерович.
По словам политолога, россия до оглашения мобилизации уже пополняла лавы своей армии заключенными в тюрьмах, но это не помогло ей достичь успеха. Потом украинская армия начала успешно и очень быстро проводить контрнаступление на Харьковском направлении, что, как отметил Игорь Рейтерович, сподвигло путина выступить и объявить мобилизацию в рф.
«В выступлении, на самом деле, украинцы, наверное, ничего нового не увидели и не услышали, это все ожидаемо», - добавил Игорь Рейтерович.
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