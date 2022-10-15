Профессиональный эксперт в ракетной отрасли Александр Кочетков рассказал, что у hоссии есть из современной техники, и объяснил, что она никак не повлияет на боеспособность ВСУ.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

«Больше всего на супероружие похож как раз «Кинжал», которых у них сразу было, они сами говорили, что-то 40 единиц таких ракет. Каким-то образом похож на такое современное оружие так называемый маневренный гиперзвуковой комплекс «Авангард», – рассказывает Александр Кочетков.

С другой стороны, отмечает он, там много привирают по поводу оружия – и по поводу «Кинжала», и по поводу «Авангарда». Последний, по словам эксперта, похож на «Кинжал», который можно поставить на стратегическую ракету, не тактическую, как «Искандер», а стратегическую.

В то же время он убежден, что все это никак не повлияет на ход боевых действий в Украине, никоим образом. То есть, подчеркивает эксперт, нет ничего такого, что может повлиять на нас, кроме того, что мы хорошо знаем.

«Никаким образом. Кошмарить население, терроризировать – это так они эту задачу решают и неуспешно, потому что мы не упали и не разбежались. А то, что у них действительно современное, не влияет на боеспособность наших Вооруженных сил», - констатирует Александр Кочетков.

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