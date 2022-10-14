Профессиональный эксперт в ракетной отрасли Александр Кочетков рассказал, чем может закончиться ядерный шантаж путина и решится ли россия на ядерные испытания.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

«Дальше будет попытка наступления с учетом того, что появится какое-то пушечное мясо. По численности восстановят, не по качеству. Наступление на Донецк, наступление на Харьковскую область, есть варианты, они планируют попробовать даже наступать на Киев. Никаких шансов. Это необученные новобранцы, никаких шансов, что они изменят ситуацию на фронте», - прогнозирует Александр Кочетков.

Дальше же, рассказывает он, пойдет ядерный шантаж, и вот здесь будет достаточно тяжелое и серьезное дело. По словам эксперта, россия начнет говорить, что украинские войска якобы находятся на территории россии и они имеют право защищаться. Здесь, говорит он, возникает вопрос, станет ли россии наглости провести демонстрационные ядерные испытания, а отсюда уже идет два разных сценария.

«Все это определится в течение следующих двух месяцев. Речь идет о том, что, так или иначе, переговоры будут, на каких условиях – на наших или на российских – фактически развилка», - отмечает Александр Кочетков.

По его словам, если россия слишком далеко зайдет со своим ядерным шантажом, то мир может не выдержать этого давления, тогда события будут развиваться по не очень приятному сценарию. Если мир или будет действовать адекватно, или не будет нам мешать действовать адекватно, рассуждает эксперт, тогда все пойдет по нашему сценарию.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, в каком состоянии сегодня украинская оборонная промышленность.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал последние ракетные обстрелы Украины.