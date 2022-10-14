Геополитик Юрий Буздуган сообщил, что Украина – уникальная цивилизация и может подарить человечеству новый цивилизационный уровень.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«За эти десять тысяч лет человечество прошло четыре цивилизационных уровня, и вот мы выходим на пятый уровень творческой цивилизации, которая сделает тебя счастливым, человечество, людей счастливыми. Вот американцы подарили миру корпоративную цивилизацию, англичане подарили миру индустриальную цивилизацию», - сообщил Юрий Буздуган.

По словам геополитика, только украинцы могут подарить человечеству цивилизацию творчества, счастья, справедливости, поскольку украинский народ уникален. Юрий Буздуган подчеркнул, что было немало уникальных цивилизаций, но Украина абсолютно исключительна, потому что это цивилизация морали и духа.

«Вот та цивилизация, которая может провести человечество на пятый цивилизационный уровень», - добавил Юрий Буздуган.

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