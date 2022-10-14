Война в Украине уже унесла десятки тысяч жизней, печальная статистика постоянно растет вместе с масштабами причиненного бедствия.

Больше всего пострадал жилищный сектор – объем разрушений, согласно подсчетам, составляет почти $39 млрд. Российская агрессия уничтожила более 19 млн. квадратных метров жилья. Это на 18% больше площади микрогосударства Лихтенштейн в Европе, или сопоставимо с площадью Стокгольма. Так что объемы послевоенного строительства будут колоссальными. И хотя бои еще ведутся, мировое сообщество аккумулирует ресурсы и идеи для восстановления Украины. Так, компания WZMH Architects, являющаяся одним из лучших архитектурных бюро Канады и на протяжении своей более чем 50-летней истории создала десятки выдающихся проектов, представила концепцию восстановления украинских городов.

Проект, получивший название Speedstacs, предусматривает применение типовых модульных конструкций для быстрой постройки новых жилых домов или ремонта поврежденных с помощью модульных конструкций. В первую очередь он ориентирован на реставрацию массового социального жилья, так называемых «хрущевок». Это наиболее распространенный тип зданий, массово возводимых после Второй мировой войны по всей территории бывшего СССР.

Работы по восстановлению состоят из нескольких этапов. Исследовательская часть имеет целью сбор данных, сканирование с помощью дронов и лидара, создание детальных 3D-моделей поврежденных домов. Это позволит получить точные параметры объектов и структурные ограничения. Эти данные на втором этапе определяют концепцию дальнейшей реконструкции. Например, надстройка нескольких этажей в случае бетонных сооружений или только замена поврежденных секций. И наконец – строительство, предусматривающее предварительный демонтаж поврежденных секций.

«Снос всех этих зданий и строительство новых потребует много времени и больших денег. Нет смысла сносить все и строить заново», — считает Зенон Радевич, главный архитектор WZMH Architects.

На подготовленные «пустые» места монтируют предварительно изготовленные бетонные блоки Speedstacs, которые содержат уже все сервисные коммуникации. Подборка модулей обеспечивает создание удобных и современных пространств в помещениях на основе типовых планировок. Следующие шаги предусматривают подключение коммуникаций к инфраструктуре дома, уже существующей и отделочные работы. Использование современных технологий строительства, в том числе с применением дронов, должно уменьшить объемы выбросов углерода с 20 до 40%.

Кроме восстановления поврежденных построек, WZMH Architects созданы комплексные планы восстановления целых микрорайонов. Использование модулей Speedstacs позволит превратить устаревшую застройку в современное инклюзивное пространство в кратчайшие сроки.

«Восстановление Украины не произойдет за мгновение. Я думаю, что это будет проект на 10 лет», – отмечает Радевич.

Проект отвечает всем требованиям украинских архитектурных комиссий, получил одобрение консульства Украины в Канаде и ряд партнеров в Украине. С учетом значительного масштаба работ, WZMH Architects имеет целью приобщить к решению проблемы как можно больше государственных институтов и компаний-застройщиков. В настоящее время готовится пилотное строительство в г. Ирпень, которое будет выполнено в течение следующих шести месяцев. Внедрение концепции Speedstacs не только сэкономит значительный объем средств, направленных на восстановление городов, ускорит возвращение семей в свои дома.