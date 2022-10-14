Война в Украине уже унесла десятки тысяч жизней, печальная статистика постоянно растет вместе с масштабами причиненного бедствия.
Больше всего пострадал жилищный сектор – объем разрушений, согласно подсчетам, составляет почти $39 млрд. Российская агрессия уничтожила более 19 млн. квадратных метров жилья. Это на 18% больше площади микрогосударства Лихтенштейн в Европе, или сопоставимо с площадью Стокгольма. Так что объемы послевоенного строительства будут колоссальными. И хотя бои еще ведутся, мировое сообщество аккумулирует ресурсы и идеи для восстановления Украины. Так, компания WZMH Architects, являющаяся одним из лучших архитектурных бюро Канады и на протяжении своей более чем 50-летней истории создала десятки выдающихся проектов, представила концепцию восстановления украинских городов.
Проект, получивший название Speedstacs, предусматривает применение типовых модульных конструкций для быстрой постройки новых жилых домов или ремонта поврежденных с помощью модульных конструкций. В первую очередь он ориентирован на реставрацию массового социального жилья, так называемых «хрущевок». Это наиболее распространенный тип зданий, массово возводимых после Второй мировой войны по всей территории бывшего СССР.
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Работы по восстановлению состоят из нескольких этапов. Исследовательская часть имеет целью сбор данных, сканирование с помощью дронов и лидара, создание детальных 3D-моделей поврежденных домов. Это позволит получить точные параметры объектов и структурные ограничения. Эти данные на втором этапе определяют концепцию дальнейшей реконструкции. Например, надстройка нескольких этажей в случае бетонных сооружений или только замена поврежденных секций. И наконец – строительство, предусматривающее предварительный демонтаж поврежденных секций.
«Снос всех этих зданий и строительство новых потребует много времени и больших денег. Нет смысла сносить все и строить заново», — считает Зенон Радевич, главный архитектор WZMH Architects.
На подготовленные «пустые» места монтируют предварительно изготовленные бетонные блоки Speedstacs, которые содержат уже все сервисные коммуникации. Подборка модулей обеспечивает создание удобных и современных пространств в помещениях на основе типовых планировок. Следующие шаги предусматривают подключение коммуникаций к инфраструктуре дома, уже существующей и отделочные работы. Использование современных технологий строительства, в том числе с применением дронов, должно уменьшить объемы выбросов углерода с 20 до 40%.
Кроме восстановления поврежденных построек, WZMH Architects созданы комплексные планы восстановления целых микрорайонов. Использование модулей Speedstacs позволит превратить устаревшую застройку в современное инклюзивное пространство в кратчайшие сроки.
«Восстановление Украины не произойдет за мгновение. Я думаю, что это будет проект на 10 лет», – отмечает Радевич.
Проект отвечает всем требованиям украинских архитектурных комиссий, получил одобрение консульства Украины в Канаде и ряд партнеров в Украине. С учетом значительного масштаба работ, WZMH Architects имеет целью приобщить к решению проблемы как можно больше государственных институтов и компаний-застройщиков. В настоящее время готовится пилотное строительство в г. Ирпень, которое будет выполнено в течение следующих шести месяцев. Внедрение концепции Speedstacs не только сэкономит значительный объем средств, направленных на восстановление городов, ускорит возвращение семей в свои дома.