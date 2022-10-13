Народный депутат Александр Качура сообщил, что следующие поколения должны чувствовать себя в безопасности благодаря ВСУ и НАТО.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это не только вопрос наших интересов, это вопрос интересов и наших партнеров мировых, международных и вообще безопасности Европы. Потому что, как говорят многие украинцы, это уже не НАТО должно принимать Вооруженные силы Украины, а Вооруженным силам Украины нужно принимать НАТО», - заявил Александр Качура.

По словам народного депутата, Украина сейчас стала форпостом свободного мира и всего европейского сообщества, европейского континента. Александр Качура отметил, что Украина точно сможет вступить в НАТО и освободить свои территории, нам по силам пройти этот сложный путь, однако мы должны быть в этом едины.

"Нам не надо уже поддаваться на какие-то манипуляции, тогда мы этот путь пройдем, и наши дети действительно будут чувствовать себя в безопасности не только благодаря Вооруженным силам Украины, но и благодаря НАТО", - добавил Александр Качура.

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