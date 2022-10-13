Об этом он рассказал на своем канале.
«Это не только вопрос наших интересов, это вопрос интересов и наших партнеров мировых, международных и вообще безопасности Европы. Потому что, как говорят многие украинцы, это уже не НАТО должно принимать Вооруженные силы Украины, а Вооруженным силам Украины нужно принимать НАТО», - заявил Александр Качура.
По словам народного депутата, Украина сейчас стала форпостом свободного мира и всего европейского сообщества, европейского континента. Александр Качура отметил, что Украина точно сможет вступить в НАТО и освободить свои территории, нам по силам пройти этот сложный путь, однако мы должны быть в этом едины.
"Нам не надо уже поддаваться на какие-то манипуляции, тогда мы этот путь пройдем, и наши дети действительно будут чувствовать себя в безопасности не только благодаря Вооруженным силам Украины, но и благодаря НАТО", - добавил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, оккупантам приказали прекратить наступление: на каких направлениях и по каким причинам.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Российские "птички" стали падать все чаще, и этому есть причина: "Командование приняло найтупейшее решение"
"Зачем ты сюда приперлась?": впервые в плен ВСУ попала женщина, что о ней известно
Уровень воды в Днепре резко подскочил, выяснилось, что происходит и есть ли опасность: обращение к украинцам
"Потом захочет страны Балтии и Польшу": Путин с отчаянием ищет переговоры, требования известны
Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский сообщил, какая главная задача сейчас стоит перед украинцами.