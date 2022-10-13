Об этом он рассказал на своем канале.

«Два дня таких обстрелов мощных, прилетает куча ракет и, судя по тому, какую стратегию избрали россияне, заказав у Ирана две тысячи беспилотников, похоже, будут атаки не так на полях, не так на фронтах, как атаки на истощение, атака Украины высокоточным оружием. То есть уже не так ставится акцент на крылатые ракеты, а ставится акцент на дроны, которые дешевые», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, Украина должна отреагировать на российские атаки и адекватно ответить рф. Как подчеркнул Павел Себастьянович, россия пытается уничтожить нашу инфраструктуру, убить мирных украинских граждан, и Украина не должна молчать, она должна в ответ ударить по российским инфраструктурным объектам.

«Раз россия такую стратегию выбрала на уничтожение нашей инфраструктуры, наших людей, просто мирной жизни нашей, и мы должны адекватно отвечать. То есть должны точно так же страдать энергетические объекты в россии», - заявил Павел Себастьянович.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.

Также Politeka сообщала, что оккупантам приказали прекратить наступление: на каких направлениях и по каким причинам.





