Военный Роман Плавицкий сообщил, что возникают проблемы, когда необходимо что-то закупить для армии за рубежом.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«В основном нам (украинским военным – Ред.) помогают знакомые военные и волонтеры. Если мы говорим о направлении государства, то они общаются адекватно, отвечают на вопросы и в принципе консультативную поддержку мы имеем», - сообщил Роман Плавицкий.

По словам военного, все равно украинские волонтеры сейчас сталкиваются с определенными проблемами. Например, чтобы сделать самолет, необходимы какие-то детали, которые можно приобрести только за границей. Здесь, как отметил Роман Плавицкий, могут возникнуть проблемы из-за разницы курсов валют, из-за невозможности отправить деньги за границу законными путями, из-за возникающей бюрократии, когда нужно завезти большое количество каких-то деталей поштучно.

«То есть у нас сейчас главный затык (проблема - Ред.) даже не в разработке самолета, а в проектировании, потому что эта очередь таможен, деньги, оно все получается очень усложненно», - заявил Роман Плавицкий.

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