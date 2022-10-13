Об этом он рассказал в программе «Мемасик».

«Я никак эти события не коррелирую, это для меня белое с горячим. Я объясню, почему. Вот на примере ядерной угрозы. А скажи мне, пожалуйста, угроза ядерного удара сейчас выше, чем 25 февраля или когда пошло отступление войск из-под Киева?», - спрашивает Юрий Подорожний.

В частности, отмечает он, разве тогда по фронтам и психологически для путина это не был серьезный удар, из-за которого он мог нажать на красную кнопку. К тому же, напоминает эксперт, отступление российских войск из-под Киева совпало с тем, что Запад окончательно принял решение оказывать колоссальную военную помощь в этой войне. Здесь, говорит он, опять же возникает вопрос, почему путин не нажал на кнопку еще тогда?

«Да эта ядерная угроза что 25 февраля, что 6 мая, что 38 июля все равно есть. Поэтому говорить сейчас, что мы ударили по мосту и по столу, и за это путин…», - объясняет Юрий Подорожний.

По мнению политтехнолога, наши действия и наши успехи на фронте, в тылу, в психологической войне, в экономической войне никак не коррелируются с тем, что путин примет или не примет решение нажать на ядерную кнопку, потому что он совсем живет в своем абсолютном мире.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что накануне 24 февраля россия уже неправильно оценила настроения и возможности Украины.

Также Politeka писала о том, что паника в российских элитах нарастает, заговорили о возможной революции.





