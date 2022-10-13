Специалист в ракетной отрасли Александр Кочетков рассказал, в каком состоянии сегодня украинская оборонная промышленность и на какое оружие может рассчитывать Украина.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

По словам эксперта, сегодня украинские производственные мощности в значительной степени разрушены. В то же время «Южмаш», отмечает он, разрушить в буквальном плане сложно, он очень велик, но он в основном разрушен бестолковой промышленной политикой нашей власти всех этапов. То есть, объясняет эксперт, речь идет не о военной мощи, а об определенной несуразности. С другой стороны, рассуждает он, некоторые вещи можно восстановить и делать децентрализовано, их можно прятать, в Украине достаточно тоннелей, есть Закарпатье и т.д., то есть защищенные места.

«Мы сможем решить эту проблему, наш научно-образовательный уровень все же остается достаточным, чтобы эту задачу быстро решить. Я же говорю, это у нас не в реальных возможностях или невозможностях, а в понимании необходимости, есть ли такая необходимость или нет, лучше просить что-то», - объясняет Александр Кочетков.

По его мнению, Украина максимум может рассчитывать на оружие, которое бьет на 300 километров, и это при внешней помощи. К тому же, говорит эксперт, речь идет о задачах обеспечения собственной безопасности и сдерживания агрессора, он же никуда не денется.

«Мы должны иметь ракеты по крайней мере средней дальности, даже немного больше, до бункеров. Надо этим заниматься. Чтобы это произошло, нам многое нужно менять, нам многое вообще нужно менять: общую систему общества, систему власти, систему ценностей, систему принципов и т.д. И тогда там где-нибудь будет обороноспособность, и ракетно-ядерное оружие, и все прочее», - утверждает Александр Кочетков.

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