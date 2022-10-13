Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«Я просто беру статистику даже не во время войны. То есть в 2019 году у нас было 279 тысяч предприятий-плательщиков НДС. К январю 2022 года, то есть к началу войны, было уже 230 тысяч. То есть 47 тысяч пропало, они закрылись. В настоящее время осталось 140 тысяч. То есть, почему они закрываются? Из-за блокирования налоговых накладных», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, сейчас более миллиона ФЛП стоят в очереди просто для того, чтобы снять себя с регистрации. Павел Себастьянович рассказал, что в Украине при этом большое колличество инспекторов.
«Зачем они нам нужны, если осталось 140 тысяч предприятий и 99 тысяч инспекторов, то есть почти один инспектор на одно предприятие? – заявил Павел Себастьянович.
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