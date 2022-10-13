Военный эксперт Роман Свитан рассказал, в каком сейчас состоянии Керченский мост, возможно ли теперь перевозить по нему военную технику и может ли он вообще обрушиться.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Движение по этому мосту полностью не восстановлено, то есть можно говорить о том, что мост частично разрушен и утратил свою основную способность как минимум на 50%. При чем автомобильный мост для военных грузов утратил свою способность на 100%, по оставшемуся автомобильному мосту не будет двигаться военная техника», - рассказывает Роман Свитан.

По его словам, по железнодорожному мосту движение быть может, но в урезанной форме. Как объясняет эксперт, все дело в том, что железнодорожная ветка и ее перекрытие подверглись температурному горению органики, а это до 1000 градусов, при этой температуре и сталь становится мягче и уже не выполняет тех задач, которые должна.

Кроме того, добавляет он, бетон так же само при нагревании утрачивает свои способности. Гость программы утверждает, что двигаться сможет намного меньше дорожных составов, это уже не будут вертушки по 60 вагонов, это будет 10-20 вагонов на очень маленькой скорости.

«Либо обрушение, а оно скорее всего будет. Любой состав разбалтывает уже ненапряженные конструкции и в ближайшее время мы увидим еще и обрушение самого железнодорожного моста», - утверждает Роман Свитан.

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