Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, как долго россия готовилась к последним обстрелам Украины и может ли это быть связано с тактикой нового командующего оккупационными войсками.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Да, она готовилась в течение нескольких месяцев, потому что это нужно согласовывать разные командования, подвести ракеты, боеприпасы, разнести задачи. Я думаю, это в течение месяца не меньше. Поэтому все рассказы о том, что это ответ на события на Крымском мосту, не соответствуют действительности. Крымский мост – это casus belli для них», – объясняет Виктор Ягун.

Также он рассказывает о новом командующем оккупационными войсками в Украине Сергее Суровикине, который вписывается в парадигму тех военнослужащих и генералов, которые не задают лишних вопросов и просто выполняют свои приказы. По словам гостя программы, в Сирии Суровикин применял практику окружения, морения голодом, принуждения к сдаче, ковровых бомбардировок.

Я думаю, что этой методикой выжженной земли он немного ошибся с тем, где он оказался, это не Сирия. Если они действительно используют такое огромное количество ракет против Украины, она должна быть использована реально против военной структуры, против ПВО, против войск, которые находятся на передовой. Никаких поражений военных целей я не увидел за эти два дня», – констатирует Виктор Ягун.

К тому же, добавляет он, после столь массированных ракетных ударов, по идее, военная операция должна продолжаться на суше, но каких-то наступательных операций так же у них не видно. Следовательно, заключает генерал-майор, все это, что сейчас делает этот Суровикин, лишь в угоду путину, но реальных успехов у них так же нет.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, что сегодня все действия путина направлены на то, чтобы призвать Запад и Украину к переговорам.

Также Politeka писала о том, что Вышинский рассказал, чем украинцы за границей отличаются от оставшихся дома.