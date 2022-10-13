Специалисты Государственной экологической инспекции осуществили обследование объектов инфраструктуры во Львовской области, которые получили повреждения в результате массированных обстрелов государства-террориста.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Информируем, что в результате авиаударов на месте событий образовались воронки размерами 7м*4м, взрывами уничтожены смежные объекты, чем вызвано засорение участков обломками ракет.

Специалисты ДЭИ отобрали пробы грунтов на предмет загрязнения земельных участков в результате взрывов, разлива и горения трансформаторного масла.

Кроме того, в результате пожаров, которые продолжались с 9.00 утра и по состоянию на 18.00 не прекращались, был нанесен ущерб атмосферному воздуху из-за выброса вредных веществ во время горения.

О результатах проведенных лабораторных исследований и суммах рассчитанных убытков окружающей среде будем сообщать дополнительно.