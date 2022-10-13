Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что последние ракетные обстрелы не столько испугали украинцев, сколько вызвали ненависть к врагу и сплотили их.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

Как отмечает эксперт, в столице Украины действительно давно не было столь массированных обстрелов. Последний, вспоминает он, был еще в июне и не в таком масштабе, но были попадания в некоторые объекты. На фоне всего этого, констатирует эксперт, конечно, чувствуется нервозность, тревога и ненависть к врагу.

«Но, в конце концов, понимаешь, что этим противник сломать не может. То есть страх, эмоции, ярость – это все присутствующее и все естественное. Конечно, мне не понравилось – это ракетный террор против мирных граждан и гражданских городов с российской стороны. Но мне понравилась реакция многих наших людей, потому что я увидел прежде всего даже в соцсетях вопрос «Как вы? Как дела?», – объясняет Александр Мусиенко.

Когда этот шквал обстрелов закончился, украинцы начали спрашивать, чем можно помочь пострадавшим и когда прийти убирать остатки того, что было. То есть, подчеркивает он, речь идет о взаимопомощи.

«Я общался с людьми эти дни, месседж, который я услышал – это то, что они готовы даже потерпеть без света, без воды, если нужно дойти до победы. То есть прямо противоположное тому, что хочет россия», - заключает Александр Мусиенко.

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