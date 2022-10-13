Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что россия несет поражение за поражением потому, что накануне 24 февраля уже неправильно оценила настроения и возможности Украины.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

По словам эксперта, россии никак не получается достичь целей своего ракетного террора в Украине: паника, отчаяние, чувство безнадежности и, соответственно, внутреннее давление на власть, чтобы заставить ее идти на компромиссы и все, что угодно, лишь бы прекратить обстрелы – всего этого нету.

«Это говорит о том, что в россии товарищи чекисты и другие, кто мониторят процессы в Украине, так и не научились оценивать наши настроения общественно-экономические и политические. То есть они по своим образцам оценивают, как это могло повлиять на их общество. И это, кстати, разбивает тезис о том, что россияне и украинцы – один народ. Расходится», - объясняет Александр Мусиенко.

Аналогично, констатирует он, накануне 24 февраля российские спецслужбы неправильно оценили ситуацию в Украине. По мнению эксперта, они решили, что общественно-политические настроения в Украине склоняются к критики действующей власти, что украинская армия посыпается, сопротивления народа не будет, это будет не завоевание, а победный марш, а в президентское кресло снова сядет Янукович.

«Ничего из этого не произошло, можно вычеркнуть и выбросить. А миллиарды же тратятся на все эти учреждения. Столько описана и воспета мощь российских спецслужб», - констатирует Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Новохатский сообщил, какая самая главная задача сейчас стоит перед украинцами.

Также Politeka писала о том, что Вышинский рассказал, чем украинцы за границей отличаются от оставшихся дома.





