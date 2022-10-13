Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».
Мария Кучеренко сообщила, что политик и глава Государственной думы Владимир Володин прекрасно слышит, даже не отдавая себе в этом отчета, что у путина и его компании сейчас 60-е годы, что сейчас у них Карибский кризис и, соответственно, говорить они пытаются, как во времена Карибского кризиса.
«То есть здесь нельзя говорить, что это какой-то великий стратег или у него есть какое-то виденье. Он просто очень держится за власть, это средоточие всех его желаний, всех его амбиций. Все это для него главное. Ну и конечно, это для него путь к какому-то материальному обогащению», - заявила Мария Кучеренко.
По словам эксперта, Володин не равнодушен к деньгам, он очень любит дорогую одежду. Уже не раз, как отметила Мария Кучеренко, он попадал в таблоиды, где рассказывали, что его одежда стоит каких-то сумасшедших денег.
«Ну то есть человек на самом деле очень приземленный. Для него представляет ценность то, что приносит моментальное обогащение», - добавила Мария Кучеренко.
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