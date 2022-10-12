Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что россии не удалось напугать украинцев недавними обстрелами, а Запад начнет только больше помагать.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, сегодня путин на самом деле стал зависимым от своих же избирателей, от россиян, а предложить им какие-то успехи на фронте не может, потому что их просто нет. Как он объясняет, они уже настолько включили машину пропаганды, уже настолько всем им в голову влили, что они такие мощные, что они могут все, что нельзя правду сказать, что у них такие потери.

«Поэтому было принято решение ударить ракетами по гражданской инфраструктуре. Хочу заметить, что 54% выпущенных ракет перехвачены, а 24 февраля, как только он начал наносить, нашими было перехвачено только 3%. Разницу чувствуете?», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, таким способом путин хочет принудить Зеленского и Запад согласится на его условия, а также просто напугать людей и внести смуту среди украинцев. Тем не менее, констатирует эксперт, все сыграло в обратную сторону: Столтенберг заявил о том, что проигрыш Украины – это проигрыш НАТО, они этого не допустят и сейчас будут помогать.

«И он думает, что у него получится повторить такую же ситуацию, как 24 февраля. 24 февраля люди начали пересекать границу и убегать. Никто же никуда не уехал, никаких проблем нет, люди достойно встретили эту трагедию, и это только обозлило их против россии и против россиян», - констатирует Георгий Биркадзе.

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