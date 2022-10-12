Политолог-международник Максим Яли рассказал, что сегодня все действия путина направлены на то, чтобы призвать Запад и Украину к переговорам.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, сегодня путин со своим режимом находятся там же, где и были: незаконная аннексия, изменение конституции – все то, о чем говорилось в конце сентября, случилось под юбилей президента рф. Как он отмечает, это и есть переход на новый уровень войны, тотальной, а теперь мы видим последствия этих решений.

«Как вы помните, на саммите ШОС о давал (ред. – путин) в эфире обещания и премьеру Индии, и Китаю, все говорили, давайте заканчивать. Он говорил, что они попытаются быстро все это предотвратить. То есть решение было зафиксировать тот успех, вернее его остатки, блицкрига, когда им удалось оккупировать значительную часть украинских территорий, в первую очередь на Юге и Востоке нашей страны», - рассуждает Максим Яли.

Дальше же, констатирует он, началось размахивание ядерной дубиной, продолжились террористические акты на территории Украины для того, чтобы сломить волю к сопротивлению украинского народа. И главное, по мнению политолога, все это является определенным сигналом прежде всего Западу, попыткой напугать его.

«Потому что нас он считает несамостоятельным игроком, оставим это на его совести. Но в первую очередь он призывает к переговорам и посылает сигналы Западу, хочет заключить сделку», - убежден Максим Яли.

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