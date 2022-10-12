Военный терробороны ВСУ Святослав Дубина объяснил, как из налоговой милиции попал в территориальную оборону, и рассказал, что его бывшие сотрудники сейчас тоже на фронте.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

Как рассказывает гость программы, он был налоговым милиционером, отработал до звания полковника, до генеральского поста, но 24 февраля, когда началась полномасштабная война, встал в очередь в территориальную оборону.

«24-го, когда я проснулся, увидел в окно, которое выходит в сторону Вышгорода, эти вспышки, посмотрел и мне было все понятно. Для меня, как по Булгакову, 24-е – это когда Аннушка разлила масло. Я понял, что путин совершил самую большую ошибку в своей жизни. Сделал такую ​​глупость. Я считаю, что я знаю украинский народ, он несокрушимый, чем больше ты его гнешь, тем больше он сопротивляется», - заявляет Святослав Дубина.

В то же время он отмечает, что на фронт должны идти только те, что осознают, какая это большая ответственность. Сам же гость программы пошел добровольцем в территориальную оборону, как и многие его сотрудники. В частности, рассказывает военный, в их роте 5 налоговых милиционеров, которые работали в налоговой милиции, а сейчас проявили себя с оружием в руках против врага.

«Например, когда мы штурмовали поселок и нужно было сформировать штурмовую группу, все мои бывшие сотрудники из налоговой милиции участвовали. То есть, они играют очень важную роль. Знаю, среди других моих товарищей, с кем я работал, многие сейчас воюют на фронте, и судьи есть, и прокуроры, которые сейчас пошли по зову», - рассказывает Святослав Дубина.

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