Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».
«Мировой порядок – это порядок, в котором взаимодействуют между собой государства в наше время. Структура мирового порядка создана после окончания Второй мировой войны через создание ООН и ряд других различных организаций», - отметил Владимир Горбач.
По словам эксперта, россия поставила своей целью уничтожить нынешний мировой порядок и нынешнюю мировую архитектуру безопасности.
«Главным принципом мирового порядка была незыблемость нынешних границ в мире. россия, являясь членом всех этих организаций и подписывая все международные договоры, нарушает эти правила и отказывается от своих обязательств», - подчеркнул Владимир Горбач.
Как отметил политический аналитик, россия не может остановиться в своей преступной деятельности из-за, а начался их беспредел еще с российско-грузинской войны 2008 года. По его мнению, это обусловлено тем, что россия не получала своего справедливого наказания.
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