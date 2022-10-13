Публицист Александр Новохатский сообщил, что Украина должна сделать все, чтобы россия больше никогда не была субъектом международной политики.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Эта война идет на истребление Украины. И Украина может только одним способом победить: уничтожить либо физически, либо комплексно, то есть часть физически, а часть включить в свое собственное пространство украинской этики, украинской культуры, украинского формализованного государственного образования», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, прежде всего, Украина должна продемонстрировать свою этику и культуру, проявить ее у себя. Александр Новохатский также отметил, что даже после победы Украины в войне российский народ может продолжить свое существование, однако мы должны сделать все возможное, чтобы он больше никогда не являлся субъектом международной политики и геополитической стороной конфликта.

«У нас на сегодняшний день война происходит не столько на фронте, ведь это механические вещи, инструментальные, которые нам по силам решить. Но самый большой и самый серьезный конфликт, самая серьезная задача – это наше отношение к россии, это наше внутреннее украинское отношение к тому, будет ли россия существовать в будущем», - заявил Александр Новохатский.

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