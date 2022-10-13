Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Эта война идет на истребление Украины. И Украина может только одним способом победить: уничтожить либо физически, либо комплексно, то есть часть физически, а часть включить в свое собственное пространство украинской этики, украинской культуры, украинского формализованного государственного образования», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, прежде всего, Украина должна продемонстрировать свою этику и культуру, проявить ее у себя. Александр Новохатский также отметил, что даже после победы Украины в войне российский народ может продолжить свое существование, однако мы должны сделать все возможное, чтобы он больше никогда не являлся субъектом международной политики и геополитической стороной конфликта.
«У нас на сегодняшний день война происходит не столько на фронте, ведь это механические вещи, инструментальные, которые нам по силам решить. Но самый большой и самый серьезный конфликт, самая серьезная задача – это наше отношение к россии, это наше внутреннее украинское отношение к тому, будет ли россия существовать в будущем», - заявил Александр Новохатский.
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