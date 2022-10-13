Об этом он рассказал на своем канале.

«Победа у нас точно одна. Но очень похоже, что 24-го февраля украинцы проснулись разделенными на два племени: коренных и поехавших. Первые – материалисты, любящие Украину здесь простой любовью, вторые – возвышенные идеалисты, любовь для них – это платоническая идея, они, как философ Диоген, носят родину в сердце одинаково и в Лондоне, и в Нью-Йорке», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам философа, условности для воплощения духа не имеют ни веса, ни значения. Как подчеркнул Святослав Вышинский, для этого нового прошарка украинцев вообще не важен пространственно-временной континуум.

«В платоновском мире идей они давно преодолели двойственность восприятия и диалектические противоречия», - заявил Святослав Вышинский.

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