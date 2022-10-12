Философ и публицист Святослав Вышинский сообщил, что происходящее в Украине будет иметь далеко идущие последствия для Европы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Все происходящее в Украине будет иметь далеко идущие последствия для Европы. Во-первых, окончательный демонтаж либерального общества, построенного на принципе прав человека и гражданина. Во-вторых, болезненный удар по феминизму, который в ситуации реального кризиса оказался несостоятельным», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам философа, сейчас многие женщины требуют равноправия, но не готовы нести за это издержки. Уже сейчас, как подчеркнул Святослав Вышинский, несмотря на гендерное прогрессивное законодательство, происходит дискриминация по признаку пола в Украине.

Как писала ранее Politeka, Денисенко припомнила, как вела себя с российскими актерами, которые корчили из себя «метров»: «Это моя страна, а они...».

Также Politeka сообщала, что Ефросинина гневно обратилась к россиянам, радующимся обстрелам по Украине: «Вы нытики...».





