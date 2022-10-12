Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, почему кремль скрывает количество погибших россиян на фронте и есть ли у них какие-то шансы вернуться домой.

Об этом он рассказал в программе «Мемасик».

«В пакетах вернутся точно, зато упакованы. Если брать с Советским Союзом, то, кто помнит, все упаковывалось в такую ​​серую бумагу, в сетки ложилось, а теперь уж посмотрите, все по-граждански, цивилизация. россия на самом деле – это столь великая цивилизация, которая приняла западные ценности и все упаковывает в целлофановые пакеты, в том числе и своих погибших солдат», - утверждает Юрий Подорожний.

Кстати, он напоминает, что на фронте лежит уже что-то 50 тысяч мертвых россиян, но их руководство скрывает эти цифры и официально признает 4-5 тысяч. Как объясняет эксперт, в то же время жены этих погибших военных продолжают получать на карту их заработные платы.

По его словам, эти выплаты российским женщинам дальше приходят для того, чтобы они молчали и в обществе не возникало напряжение. Следовательно, констатирует политтехнолог, у них действительно получают зарплаты своих мужчин, которые уже погибли на фронте.

«Так что отправить ваню на войну – это для российских баб бизнес: его отправили, в котлетки превратили, в пакет упаковали, а зарплатку дальше получают, так что супер», - заключает Юрий Подорожний.

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